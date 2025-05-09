Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçta Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında yaşanan gerilim ilk yarıya damga vurdu.



İki isim arasında yaşanan gerilimi takım arkadaşları güçlükle dindirdi. Mücadelenin ardından Dusan Tadic, yaşananlarla ilgili konuştu.

'ADRENALİN YÜKSELİYOR'

Sırp yıldız maç içinde olan gerilimle alakalı "Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Talisca'nın beden dilinden hoşlanmadım ve düzeltmek istedim o noktada. Bu davranışının neticesinde ben de ona kendi düşündüğüm şeyi söyledim, umarım anlamıştır. Zaten konuştuk sonrasında. Adrenalininiz yüksekse bu tür şeyler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

TALISCA'DAN DA YANIT GELDİ

Tadic ile yaşadığı gerginlikle alakalı konuşan Talisca da "Bizler açısından pozitif bir maç oldu. Hocanın isteklerini sahaya yansıttık. Hem ilk yarı hem de ikinci yarıda iyi oynadık. Verilmeyen penaltılara rağmen maçı kazandık. Maç içinde bu tarz şeyler olur. Hepimizin amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Aramızda herhangi bir sıkıntı yok." sözlerini sarf etti.

TADIC'TEN AJAX AÇIKLAMASI

Ajax'a transfer olacağına yönelik iddialara da yanıt veren Tadic "Hiçbir kulüple kontrat imzalamış değilim. Ajax benim oynadığım eski bir kulübüm. Ajax benim için önemli bir kulüp Fenerbahçe gibi ama herhangi bir imza atmış değilim Ajax'a. Gelecekte olan şeyleri zaman içerisinde göreceğiz. Her şeyden önce bulunduğunuz kulübe saygı duymanız gerekiyor." diye konuştu.