Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik yaşandı.
Talisca, Fenerbahçe'nin bir pozisyonda Tadic'ten pas alamadığı için sinirlendi. Tadic daha sonra adeta çılgına döndü ve Talisca’nın üzerine yürüdü… Takım arkadaşları Sırp oyuncuyu zor sakinleştirirken olay büyümeden sonlandı.
Öte yandan Tadic ile Talisca ilk yarının sona ermesinin ardından koridorda birbirine sarılarak buzları eritti.
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