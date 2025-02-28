Bursa'da tadilat yapmak için çıktığı kendisine ait mobilya imalathanesinin çatısından bitişikteki iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken 5 metre yükseklikten düşen 26 yaşındaki Ali Elmasri, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 25’inci Mobilya Sokak'ta tadilat yapmak için kendisine ait mobilya imalathanesinin çatısına çıkan Ali Elmasri, bitişikteki iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten düştü.
Elmasri ağır yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ali Elmasri, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elmasri’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.