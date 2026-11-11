ABD'nin Marblehead kentinde asırlık bir evin tadilatı sırasında yapılan kazıda, mutfak temelinin altına gizlenmiş 82 adet nadir madeni para bulundu. 18. ve 19. yüzyıllara ait altın sikkelerin yer aldığı koleksiyon açık artırmada satıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı Marblehead kentinde yürütülen bir restorasyon çalışması, beklenmedik bir tarihi keşfe sahne oldu. Tarihi bir evin yeni mutfak temeli için yaklaşık 1,2 metre derinliğinde hendek kazan inşaat işçileri, toprağa gizlenmiş vaziyette 82 adet antik madeni paraya ulaştı.

Farmer gazetesinde yer alan bilgilere göre, bulunan sikkelerin 1726 ile 1814 yılları arasında darbedildiği tespit edildi. Koleksiyondaki parçaların büyük bir bölümünün, dönemin İspanyol İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan günümüz Meksika, Kolombiya, Şili, Peru ve Bolivya darphanelerine ait olduğu belirlendi. Hazinede bu parçaların yanı sıra Fransa, Brezilya ve ABD menşeili madeni paralar da yer alıyor.

DEĞERİ 7 İLA 10 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, hazinedeki en değerli parçaların 8 escudo nominal değerli altın sikkeler olduğuna dikkat çekiyor:

1764 Meksika Basımı: Üzerinde İspanya Kralı III. Carlos'un portresi bulunan bu nadide parça, Stack's Bowers Galleries müzayede evi tarafından 7 bin ila 10 bin dolar (yaklaşık 350- 500 bin lira) arasında değerlendi.

1789 Kolombiya Basımı: Kral IV. Carlos tasvirli bir diğer nadir 8 escudoluk altın sikkenin ise 2 bin ila 2 bin 500 dolar tahmini bedelle satışa sunulduğu bildirildi.

İZLER 18. YÜZYILI GÖSTERİYOR

Bölgedeki tarihçiler, definenin 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başında söz konusu mülkün sahibi olan varlıklı tüccar John Sparhawk'a ait olabileceğini değerlendiriyor. New England limanları ile Batı Hint Adaları arasında şeker ve melas ticareti yapan iki geminin sahibi olan Sparhawk'ın evinde yabancı sikkelerin bulunması, dönemin deniz ticareti şartları doğrultusunda olağan karşılanıyor.

Buna karşın, servetin neden toprağa gömüldüğü ve sahibinin bu paraları neden almaya gelmediği sorusu gizemini koruyor. Koleksiyondaki en yeni sikkenin 1814 yılına ait olması, zulalamanın bu tarihten sonra yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor.

KOLEKSİYON AÇIK ARTIRMADA SATILDI

Gerekli inceleme ve ekspertiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Stack's Bowers Galleries tarafından özel bir açık artırmaya çıkarılan 82 parçalık hazine, özel koleksiyoncular ve müzeler tarafından satın alındı.