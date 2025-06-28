İzmir’in Buca ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde, bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, rüzgarın da etkisiyle önce evin arazisine, ardından çevredeki ormanlık alana sıçradı. Dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangında birçok ev, araç ve canlı zarar gördü.

TADİLAT FELAKET OLDU

Evinde kaynak çalışması yapılan bir vatandaşın dikkatsizliği, onlarca kişiyi evsiz ve umutsuz bıraktı. Figen İşleten, yangında tüm varlığını kaybeden isimlerden biri.

“Yemyeşil, huzur dolu bir yerdi. Üç sokak köpeğine, civcivlerimize, tavuklarımıza bakıyordum. Hepsi yandı. Evimiz de eşyalarımız da kül oldu.” diyerek yaşadığı travmayı gözyaşları içinde anlattı.

Kaynağın 40 dereceyi bulan sıcakta yapılmasına tepki gösteren İşleten, “Bu bizim yaşam alanımızdı. Geriye hiçbir şey kalmadı. Burayı bu hale getirmek yıllarımı aldı. Şimdi sıfırın altındayım. Başka gidecek yerimiz yok.” dedi.

Yangın sonrası yaşadığı şoku anlatan İşleten, bir süre ambulansa alındığını da belirtti.

'PATLAMA OLDU KAÇTIK'

Mahalle sakinlerinden Yeter Bengiç ise yangın anını şu sözlerle anlattı:

“Dumanı görünce eşime haber verdim. Jandarma, ‘Zehirlenirsiniz, hemen çıkın.’ dedi. Arabamıza atlayıp çıktık. Hayvanlarımız içeride kaldı. Alevler o kadar büyüktü ki, karşıdan seyretmekten başka çaremiz kalmadı.”

Bengiç, yangın sırasında birkaç patlama sesi duyduklarını belirterek,

“Trafo mu, tüp mü bilmiyoruz ama çok korktuk. Eşim kalp hastası, ben şeker hastasıyım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık.” diye konuştu.

Yangın sonrası bölge, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının etkilediği geniş ormanlık alanın siyaha büründüğü, bazı evlerin ve araçların ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.