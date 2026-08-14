Belçika’nın Dendermonde kentinde bir binada tadilat yapan işçiler, duvarın içinden çıkan sandığı açınca neye uğradıklarını şaşırdı. Eski binanın duvarına gizlenmiş sandıktan yaklaşık 9 milyon euro (499 milyon lira) değerinde altın külçeleri ve sikkeler çıktı.

Flaman Bölgesi’ndeki binada çalışma yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken gizli sandığı fark etti. Sandığın içindeki altınları gören inşaat şirketi çalışanları, durumu bina sahibi CAW ile güvenlik güçlerine bildirdi.

KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Altınlara el konulurken, savcılık hazinenin geçmişini araştırmaya başladı. Yetkililer, milyonlarca euroluk altının kime ait olduğunu, ne zaman ve kim tarafından duvara saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor.

ALTIN ARAMAYA AKIN ETTİLER

Hazinenin kime teslim edileceği henüz bilinmezken, olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi akın etti.