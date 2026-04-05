Viyana’daki lüks bir malikanenin bodrumunda boru döşeme çalışmaları yürüten ismi açıklanmayan bir tesisatçı, beton zeminden dışarı sarkan metal bir tel fark etti. Telin kaynağını araştırmak için zemini kıran işçi, beton tabakasının altına gizlenmiş metal bir sandığa ulaştı. Yapılan incelemede sandığın içerisinde, üzerlerinde ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın portrelerinin bulunduğu ve İkinci Dünya Savaşı öncesi döneme ait olduğu belirlenen binlerce altın sikke çıktı.

"BÜYÜK İKRAMİYE" TESADÜFEN BULUNDU

Olayın ardından bir televizyon programına açıklamalarda bulunan tesisatçı, 15 yaşından beri inşaat sektöründe çalıştığını ancak daha önce böyle bir keşifle karşılaşmadığını ifade etti. Yerel basında yer alan bilgilere göre, bir gün önce aynı bölgede çalışan başka bir işçinin söz konusu teli fark ettiği ancak üzerinde durmadığı bildirildi. Tesisatçının dikkati sayesinde gün yüzüne çıkarılan 30 kilogramlık altın rezervi, Avrupa'da son yıllarda rastlanan en büyük bireysel buluntulardan biri olarak kayıtlara geçti.

HAZİNE YASALARA GÖRE PAYLAŞILACAK

Avusturya yürürlükteki yasalarına göre, mülk içerisinde bulunan sahipsiz hazineler, mülk sahibi ile buluntuyu ortaya çıkaran kişi arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bu kapsamda, 2,4 milyon dolar değerindeki altın sikkelerin yarısının tesisatçıya, diğer yarısının ise villa sahibine verilmesi bekleniyor. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından hazinenin resmi makamlarca tescil edileceği öğrenildi.

AVRUPA'DA ANTİK BULUNTULAR ARTIYOR

Uzmanlar, Avrupa genelinde eski yapıların restorasyonu ve inşaat çalışmaları sırasında benzer keşiflerin arttığına dikkat çekiyor. Son dönemde İngiltere'de 11. yüzyıldan kalma 2 bin 500 gümüş sikke, Çek Cumhuriyeti'nde ise tesadüfen binlerce Orta Çağ sikkesi bulunduğu hatırlatıldı. İtalya ve Almanya'da da su altı ve altyapı çalışmaları sırasında antik dönemlere ait on binlerce sikkenin gün yüzüne çıkarıldığı belirtiliyor.