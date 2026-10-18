Türkiye gündemini sarsan fon skandalında elde ettikleri kazançların iadesine yönelik işlemler devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan 87 şüpheliden 17'sinin iade başvurusunda bulunduğu, 15'inin ödemesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından açılan hesaba aktarıldığı, 2'sinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, "gönüllü" iade hesabına para yatıran isimler arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in eski Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da yer aldığı iddia edildi. Fon soruşturması kapsamında ifade veren Çakmak'ın mal varlığına tedbir konulmuştu; ayrıca Çakmak görevinden de istifa etmişti. Taha Çakmak'ın imzası, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde tedavüle çıkarılan 5. tertip 50 TL'lik banknotların üzerinde yer alıyor. EKONOMİST İNAN MUTLU'DAN ÇARPICI ÇIKIŞ Ekonomist İnan Mutlu, Taha Çakmak’ın gönüllü iade hesabına para yatırdığı haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mutlu, paylaşımında "Şeytan bunları görse esas duruşa geçer" yorumunu yaptı.

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