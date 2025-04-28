Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, tüm tepkilere karşın iktidarın yıllardır ısrar ettiği Kanal İstanbul projesinin ‘talan, rant’ projesi olduğunu vurguladı ve “Bu su yolu projesinin sağına ve soluna binaların inşa edildiğini görüyoruz. Bu topraklar, su havzaları. Burası Trakya Bölgesi’nin en verimli alanı, tahıl ambarı. Burayı rant uğruna talana açarsanız kıtlık çekeriz” dedi.

Suna, projenin tekrar tekrar gündeme getirilmesinin ise “Su yolunun her iki tarafı da satıldı mı” sorusunu akıllara getirdiğini vurguladı. Suna, “Baraj havzasını imara açarsanız bu kente suyu nereden getireceksiniz? Bu kenti nasıl besleyeceğiz” diye sordu.

‘PARÇA PARÇA İZİN Mİ VERİYOR?’

“Bu bölge ayçiçeği, tahıl deposu. İstanbul’u, Marmara’yı besleyen bir tarım bölgesi” açıklamasını yapan Suna, şöyle devam etti: “Burayı rant uğruna talana açarsanız kıtlık çekeriz. Elimizdeki tarım arazilerine, rant için bunlar yapılıyor. Arka planda neler olduğunu bilemiyoruz. Bu su yolunun her iki tarafı satıldı mı? Satın alanların baskısı mı bu? Akıllara bu sorular geliyor. Bunu canlandırmak için iktidar parça parça izin mi veriyor?”