Tahin susamdan üretildiği için doğal olarak yüksek miktarda yağ içeriyor. Bekledikçe susam yağı üste çıkarken yoğun tahin dibe çökebiliyor. Bu durum tahinin bozulduğu anlamına gelmiyor. Ancak uzun süre bekleyen ürünlerde dipteki tahin iyice sertleşebiliyor.

KAVANOZU TERS ÇEVİRİNCE DİBİNE BAKIN

Kapağı kapalı kavanozu ters çevirdiğinizde dipteki tahin yavaş da olsa hareket ediyorsa kıvamını büyük ölçüde koruyor demektir. Tahinin hızlı akmasını beklemeyin; yapısı gereği yoğun olduğu için yavaş hareket etmesi normal.

Asıl dikkat edilmesi gereken, dipteki tahinin hiç hareket etmemesi. Kavanozu ters çevirdiğiniz halde alt bölüm sert bir tabaka halinde yerinde kalıyorsa ürün uzun süre beklemiş olabilir. Özellikle üstte fazla yağ varken dip kısmı taş gibi sertleşmişse yağ ve katı bölüm belirgin şekilde ayrışmış demektir.

ÜSTTE YAĞ VARSA BOZULMUŞ DEMEK DEĞİL

Tahinin üzerinde sarımsı bir yağ tabakası görmek normal. Bu, susamın kendi yağı ve zamanla yüzeye çıkabiliyor. Özellikle katkı maddesi içermeyen tahinlerde bu ayrışma daha belirgin görülebiliyor. Kavanozu açtıktan sonra üstteki yağı dökmek yerine tahinle karıştırmak gerekiyor.

Tahin alırken yalnızca bu yönteme güvenmemek de önemli. İçindekiler bölümüne bakılmalı; sade tahinin temel içeriği susam olmalı. Kavanozun kapağının açılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması da kontrol edilmeli.

Tahin evde doğrudan güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklanmalı. Açıldıktan sonra da kapağı sıkıca kapatılmalı.