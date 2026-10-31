Kış aylarında enerji versin, bağışıklığı güçlendirsin diye sofralardan eksik edilmeyen o geleneksel ikili hakkında beslenme uzmanlarından ezber bozan bir uyarı geldi. Yıllardır şifa deposu olarak kaşık kaşık tüketilen tahin ve pekmez karışımı, yanlış oranlarda ve kontrolsüz tüketildiğinde vücuda fayda sağlamak yerine adeta metabolik bir yüke dönüşüyor. Uzmanlar, özellikle kahvaltıda yapılan o yaygın hatanın altını çizerek bu ikiliyi tüketirken mutlaka kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

MASUM GÖRÜNEN KARIŞIM SAATLİ BOMBAYA DÖNÜŞÜYOR

Tahin ve pekmez tek başlarına tüketildiğinde sağlık açısından oldukça değerli besinler arasında yer alıyor. Tahin kalsiyum ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengin bir kaynakken, pekmez ise mineral ve doğal şeker deposu olarak biliniyor. Ancak bu iki güçlü besin gelişiüzel bir araya getirildiğinde kimyasal dengeleri tamamen değişiyor.

Beslenme uzmanları, tahinin saf susam yağından oluştuğuna ve kalori yoğunluğunun çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Pekmez ise doğrudan basit şeker ve yüksek fruktoz içeriyor. Saf yağ ile yoğun şekerin aynı kapta birleşmesi, beyindeki tokluk sinyallerini bastırarak porsiyon kontrolünü imkânsız hale getiriyor. Farkında olmadan tüketilen küçük bir kase karışım, fark ettirmeden 500-600 kalorilik devasa bir enerji yüklemesine yol açıyor.

KARACİĞER VE KAN ŞEKERİ İÇİN GİZLİ TEHLİKE

Uzmanların en çok dikkat çektiği nokta ise vücudun bu ikiliyi işleme biçimi. Basit şeker hızla kana karışıp insülin seviyelerini fırlatırken, vücut bu şekeri yakmaya odaklanıyor ve tahinden gelen yoğun yağı doğrudan depolama yoluna gidiyor. Düzenli ve aşırı tüketim durumunda bu tablo; göbek çevresinde yağlanma, insülin direncinin tetiklenmesi ve karaciğer yağlanması gibi ciddi metabolik riskleri beraberinde getiriyor. Hareketsiz yaşam sürenler, kilo kontrolü yapmaya çalışanlar ve gizli şeker riski taşıyanlar için bu geleneksel karışım, faydadan çok metabolizmayı yıpratan bir sürece kapı aralıyor.

TAHİN VE PEKMEZİ TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, bu iki besinin olumlu etkilerinden mahrum kalmamak adına tüketim alışkanlıklarının baştan sona değiştirilmesini öneriyor. Kaseye eşit oranda tahin ve pekmez doldurmak yerine, pekmezin miktarını yalnızca tatlandırıcı düzeyinde tutmak ve beyaz ekmekle birlikte tüketmekten kaçınmak gerekiyor. Porsiyonun gün içinde bir tatlı kaşığını aşmaması ve haftada en fazla bir veya iki günle sınırlandırılması kritik önem taşıyor. En sağlıklı yöntemin ise bu iki besini karıştırmadan, tahini salatalarda veya yoğurtla, pekmezi ise sabahları aç karnına tek başına tüketmek olduğu belirtiliyor.