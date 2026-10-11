Protein kaynağı denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak yoğurt gelse de tahin, besin değerleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 100 gram üzerinden yapılan karşılaştırmalarda tam yağlı yoğurda kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla protein içerebilen tahin, küçük miktarlarda tüketildiğinde bile beslenmeye önemli katkı sağlıyor.

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