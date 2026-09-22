Geleneksel mutfak kültürünün ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez öğelerinden biri olan tahin, ambalajında bekledikçe yüzeyinde doğal bir yağ katmanı oluşturuyor. Tüketicilerin zaman zaman 'bozulma' veya 'fazla yağ' düşüncesiyle süzerek döktüğü bu tabaka, aslında beslenme uzmanlarına göre ürünün en değerli bileşenlerinden birini barındırıyor.

Uzmanlar, tahinin işlenmesi sırasında susam tohumlarından doğal yollarla açığa çıkan bu yağın dökülmesinin, hem ürünün besin değerini büyük ölçüde düşürdüğüne hem de fiziksel yapısını bozduğuna dikkat çekti.

DOĞAL FAZ AYRIŞMASI KELİTELİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Gıda bilimcileri ve beslenme uzmanları, tahinin üzerinde yağ birikmesinin tamamen doğal bir fiziksel süreç (faz ayrışması) olduğunu belirtiyor. Susam tohumlarının ezilmesiyle elde edilen tahinde, herhangi bir koruyucu veya kıvam artırıcı katkı maddesi kullanılmadığında, hafif olan susam yağı zamanla üste çıkıyor. Bu durum, ürünün doğallığının ve ilave emülgatör içermediğinin bir göstergesi kabul ediliyor.

Beslenme uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, yüzeysel yağ katmanı ayrıştırılıp atıldığında şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

Besin değeri kaybı: Susam yağı; güçlü antioksidan özellik gösteren sesamol ve sesamolin bileşiklerinin yanı sıra E vitamini, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri açısından son derece zengindir. Bu yağın dökülmesi, tahinin kardiyovasküler sistem ve hücre yenilenmesi üzerindeki koruyucu etkisini azaltır.

Dokunun sertleşmesi: Yağı süzülen tahinin alt kısmındaki katı tortu kısa sürede sertleşerek macunsu ve sürülemez bir kıvama gelir. Yağ, tahinin pürüzsüz ve akışkan yapısını koruyan ana unsurdur.

Lezzet ve aroma eksikliği: Susama özgü aroma ve lezzet bileşenlerinin önemli bir kısmı yağ fazında çözünmüş halde bulunur. Yağın uzaklaştırılması, ürünün karakteristik tadının kaybolmasına yol açar.

TÜKETMEDEN ÖNCE İYİCE KARIŞTIRIN UYARISI GELDİ

Uzmanlar, tahinden maksimum fayda ve ideal kıvam elde edebilmek için tüketim öncesinde kavanoz içeriğinin bir kaşık yardımıyla dipteki tortu ile üstteki yağ tamamen bütünleşene kadar karıştırılmasını öneriyor. Karıştırma işlemini kolaylaştırmak amacıyla kavanozun kullanımı öncesinde bir süre ters çevrilerek bekletilmesi veya benmari usulüyla hafifçe ılıtılması tavsiye ediliyor.