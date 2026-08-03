İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre, bu kapsamda Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri bulunduğu, bu transferlerin bir bölümünün kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

27 İŞLEMDE 537 BİN TL PARA TRANSFERİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cem Küçük, savcılık sorgusunda Tahir Sarıkaya ile sorulara yanıt vermişti.

Savcılık, Küçük ile Tahir Sarıkaya arasında 27 işlemde toplam 537 bin 800 liralık para alışverişi tespit edildiğini belirtti.

Küçük, para hareketlerinin karşılıklı borçlardan ve bazı organizasyon ücretlerinden kaynaklandığını savundu.

Dosyadaki gizli tanık ise Sarıkaya'nın Küçük'ün "para işlerini hallettiğini", bazı "algı çalışması" tekliflerinin Sarıkaya üzerinden Küçük'e iletildiğini ileri sürdü.

Küçük, gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

CEM KÜÇÜK'ÜN TUTUKLANMA SÜRECİ

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük gözaltına alınmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ve savcılıkta ifade veren Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, 31 Temmuz'da Küçük'ün tutuklanmasına karar vermişti.