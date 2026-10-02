TFF’nin neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Tahkim Kurulu’nda da büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Üyelerden biri mal beyanında bulunmadı. Oysaki Tahkim Kurulu üyelerinin talimatın 3. maddesinin c fıkrasına göre seçildikten en geç bir ay içinde mal beyanında bulunması gerekiyor. Mal beyanı verilmezse üyelik kendiliğinden düşüyor. Yani 2.5 yıldır Tahkim Kurulu’nda Tahkim Kurulu üyesi olmaması gereken bir kişi karar alıyor. Daha vahimi mal beyanı ile ilgili işlemi TFF Genel Sekreteri yapmak zorunda. TFF Genel Sekreteri de ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işlemiş oldu.