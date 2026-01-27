Depremler sonrası kentsel dönüşüm süreci hızlandı. Çok sayıda bina kentsel dönüşüme alınırken bu binalarda oturan kiracılar da haklarını araştırıyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan kiracılar çifte tazminat alabilir.

TAZMİNATA EK BİR YILLIK KİRA BEDELİNİ DE ALABİLİRSİNİZ

Kentsel dönüşüm nedeniyle evi boşaltan eski kiracı tazminat alabilecek.

Yapı tamamlandıktan sonra dairesini yeniden kiraya vermek isteyen ev sahibi ilk olarak eski kiracısına başvurmazsa bir yıllık kira bedelini eski kiracına ödeyebilir.

Star Haber'e konuşan Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmazı tahliye eden ev sahibinin başka birine kiraya veremediğini, önceliğin eski kiracının olduğunun altını çizdi.

Kezer şu ifadeleri kullandı:

-Noterden tebligat gönderilmesi gerekiyor. Bir ay süre içinde kiracı dönüş yapmazsa yeni kiracıya kiralama hakkı doğuyor. Bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı söz konusuTahliye olduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre önemli.

Tazminat hakkı, eski kira bedeline göre hesaplanıyor. Eski kiracı, bir senelik kira bedelini kazanabiliyor.