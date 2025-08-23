Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi. 38 gün cezaevinde kalan Şaban Vatan, tahliyesinin ardından kızı Rabia Naz'ın kabrine gitti. Vatan, "Rabia Naz’ın katillerini 7,5 yıldır koruyorlar, ben nefes aldığım sürece davamdan vazgeçmeyeceğim" dedi.

2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, cezaevinden tahliyesinin ardından -konuştu. Vatan, 38 gün süren tutukluluk sürecinin ardından yaşadıklarını, kızının ölüm dosyasında yıllardır devam eden adaletsizlikleri ve kendi mücadelesini anlattı.

" İ K İ G Ü N BEKLERKEN 37 G Ü N TUTSAK ED İ LD İ M"

14 Temmuz sabahı cezaevine teslim olduğunu hatırlatan Vatan, "Bunu sosyal medyadan paylaştığım bir video ile duyurmuştum. İki günlük gir-çık şeklinde olacağını beklediğimiz süreç, 38 gün tutsak edilmemle sonuçlandı. 21 Ağustos günü saat 13.00’ten sonra tahliye edileceğim bilgisini aldım. Ailem beni karşılamaya geldi. Minik kızım beni görür görmez ‘baba’ diye seslenerek bana sarıldı. Bizden önce Rabia Naz’ımızı kopardılar, şimdi de minik Rabia Naz'ı babasından 38 gün uzaklaştırdılar. Bizi bu hale getirdiler" dedi.

Tahliyesinin ardından ilk fırsatta kızının kabrine gittiğini söyleyen Vatan, "Rabia Naz’ımızın kabrinin temizliğini ve bakımını yaptım. O ben gelince mutlu olur, ben bu hissi kalbimde yaşıyorum. 7,5 yıldır gece gündüz hep bu kabirde zamanımı geçirdim. Bunu bu dönemin Adalet Bakanı da biliyor, daha önceki dönem bakanlar Bekir Bozdağ ve Abdulhamit Gül de biliyor ama katilleri korudular" ifadelerini kullandı.

Vatan, hakkındaki davalara da değindi. 2019 yılında dönemin bakanı Nurettin Canikli’nin açtığı dava sonucu aldığı 1 yıl 8 ay hapis ve para cezasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının açtığı dava ile yeniden işleme konulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Beş yıl süreyle ertelenmiş olan karar, sürenin bitimine iki ay kala yeniden gündeme getirildi. Beklentimiz, 1 yıl 8 aylık cezanın istinafta bozulması ve para cezasına çevrilmesiydi. Hukukçular da böyle söyledi. Ama gördük ki söz konusu Rabia Naz ve babası olunca her türlü yaptırım uygulanıyor. Ceza infaz hakimliği normalde 2 günlük gir-çık olması gereken cezayı 1/3 oranıyla uygulatıp 38 gün yatırdı. İşte ülkemizdeki hukuk düzeni budur."

Şaban Vatan, adalet sistemine yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Rabia Naz’ın katilleri 7,5 yıldır korunuyor. Leyla Aydemir’in katilleri korunuyor. Çorlu tren faciasında asıl sorumlular yargılandı mı? Doğukan Büyükışık cinayetinde dosya babası Ethem Büyükışık komutanımızın mücadelesiyle yıllar sonra ancak yeniden açılabildi. Rabia Naz dosyasında da Adalet Bakanı kamu yararına bozma yetkisini kullanarak bu dosyayı yeniden açmalıdır. Bizim tek beklentimiz var; katiller yargılansın."

Vatan, siyasi güçlerin arkasına sığınan pek çok failin korunduğunu belirterek, "Türkiye’de uyuşturucu baronlarını, kadınlara tecavüz edenleri, çocuklara kıyanları koruyorlar ama mücadele edenleri cezalandırıyorlar. Eğer Adalet Bakanı’nda vicdan varsa, çıksın gereğini yapsın" dedi.

''Cezaevine girmeden önce kendisine yönelik silahlı saldırının da para cezasıyla geçiştirildiğini'' kaydeden Vatan, "Söz konusu benim mağduriyetim olunca mahkemeler işlem yapmıyor. Kim ne yaparsa yapsın korudular, kolladılar ama ben yılmadım, yılmam da. Rabia Naz’ın kabrine her gidişimde ona söz verdim. Nefes aldığım sürece onun davasını savunacağım. Bu sadece Rabia Naz için değil, bu ülkede canına kıyılan bütün çocuklar ve kadınlar için bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.

Vatan, cezaevinde bulunduğu sırada katledilen Sinem Topaloğlu’nun da acısını yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sinem, bizim elimizde büyüyen bir kızımızdı. O da tıpkı Rabia Naz gibi hayattan koparıldı. Annesinin söylediği sözü ben cezaevindeyken öğrendim; 'biz Rabia Naz’a yanarken, aynı ateş bizim ocağımıza düştü' sözü beni derinden yaraladı. O annenin ne yaşadığını çok iyi biliyorum.

Ülkedeki bütün adalet arayan anneler, babalar pes etmemeli. Ben onların yanında olacağım. Davalarının sesi olacağız. Çünkü bu zorbalığa herkesin dayanacak gücü yok. Biz adalet sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sadece Rabia Naz için değil, bütün Rabia Nazlarımız için."

Şaban Vatan, tahliyesinin ardından kızı Rabia Naz ile aynı kabristanda yatan, boşanma aşamasındaki eski eşi tarafından katledilen Sinem Topaloğlu’nun mezarını da ziyaret ederek dua etti. “Rabia Naz’ımızı bizden kopardılar, Sinem’imizi de vahşice katlettiler. İki meleğimiz aynı yerde yatıyor. Hem Rabia Naz’ın hem de Sinem’in kabrinde dua ettim. Onların huzur bulması için kalbimden geçen tek şey, bir gün mutlaka adaletin sağlanmasıdır” dedi.