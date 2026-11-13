"Müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Manifest'in kurucusu Tolga Akış, dün görülen duruşmada tahliye edildi. Yaklaşık 2,5 aydır cezaevinde bulunan Akış'ın tahliyesinin ardından gözler eşi Gizem Kaya'ya çevrildi. Kaya, eşinin özgürlüğüne kavuştuğu gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

TAHLİYE GÜNÜ EŞİ VE OĞLUYLA KARE PAYLAŞTI

Gizem Kaya, en son 13 Ağustos'ta sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. O dönemde yeni anne olan Kaya'nın oğlu Nefes henüz yaklaşık iki aylıktı. Tolga Akış'ın tutuklanmasından kısa süre önce yaptığı bu paylaşımın ardından sosyal medyada sessizliğe bürünen Kaya, 12 Kasım'da yeniden paylaşım yaptı.

Eşi ve oğluyla birlikte çekilen fotoğrafını yayımlayan Kaya'nın paylaşımı, Akış'ın tahliyesinin ardından geldi.

TOLGA AKIŞ HAKKINDAKİ DAVADA YENİ TARİH BELLİ OLDU

Kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakim karşısına çıktı. Tolga Akış savunmasında, “Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadı. Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum” dedi. Mahkeme, 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Akış'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verirken duruşmayı 18 Mart 2027 tarihine erteledi.