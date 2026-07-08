Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak suçlarından kaydı olan ve geçtiğimiz mayıs ayında cezaevinden tahliye edilen bir şüpheliyi yakın takibe aldı.
Zanlının çiftçi gibi davranarak kullandığı traktörü durduran narkotik ekipleri, eğitimli dedektör köpeğin de desteğiyle araçta detaylı bir arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, traktörün römork kısmının alt bölümüne özel olarak tasarlanıp yerleştirilmiş gizli bir bölme olduğu saptandı. Zula olarak tabir edilen bu gizli bölmeyi açan polis ekipleri, 43 parça halinde paketlenmiş toplam 25 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak yalnızca iki ay önce çıktığı cezaevine geri gönderildi.