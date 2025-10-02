Diyarbakır'da Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Aralık 2024’te görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

15 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 2 AYRI İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (16), İ.K. (17) ve R.A. (16) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

TUTUKLU 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 30 Mayıs'taki davanın 4'üncü duruşmasında kararını açıkladı. 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 15 sanıktan tutuklu Birsen, Fuat ve Maşallah Güran 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'Suçun sabit olduğu kanaatine varılmış olması, sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklulukta geçirdiği süre ve üzerine atılı eylemin cezasının niteliği, hükmedilen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğu ve bu kapsamda adli kontrolün yetersiz olacağı kanaatine varılmış olması' gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınıp ayrı ayrı tahliyeleri yönünde karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A'ya 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K.'ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Suça sürüklenen 3 çocuğun, 'Çocuk Koruma Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereğince 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sonlandırılmasına hükmetti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi tarafından bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, ‘Suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan sanıklar Maşallah Güran, Fuat Güran ve Birsen Güran’ın yapılan duruşma ve incelemeler sonucunda tahliyelerine karar verildiği belirtildi. Böylece 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklu sanık kalmadı.

NARİN'İN MEZARINA GİDİP DUA ETTİLER

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nin kararı sonrası cezaevinden tahliye edilen Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Narin Güran’ın Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarı başına gelerek gözyaşları içerisinde dua etti.

Burada konuşan aile avukatlarından Avukat Mustafa Demir, amaçlarının Narin’in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılması olduğunu ifade etti. Demir, şu ifadeleri kullandı;

*Aile 21 Ağustos’ta, yani Narin’in öldürüldüğü günün yıl dönümünden beridir burada adalet nöbeti başlattı. Bugün 43’üncü gün. Daha önce Diyarbakır 1 Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 15 kişi yargılanıyordu. Biliyorsunuz 6’sı tutukluydu, 3’ü hükümle birlikte tahliye oldu. 3 kişi kalmıştı. 3 tane Güran soy isimli, Birsen Güren, Maşallah Güran ve Fuat Güran. Biz hükmü istinaf etmiştik.

*Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, bugün tahliyelerine karar verdi. Muhtemeldir ki karar bozulmuş anladığımız kadarıyla. Çünkü aksi halde tahliye gerçekleşmezdi. Zaten orada birçok hukuka aykırı diyebileceğimiz işlem yapıldı ve karar ne yazık ki gerekçesi olmayan, tamamen havada olan, bir o an kamuoyunun beklentisini karşılamak üzerine hazırlanmış bir karardı.

*Hukuksuzluk ne yazık ki Narin cinayetinin her tarafına sirayet etmiş durumda. Bizim çabamız, amacımız, olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılması ve yaratılan bu linç atmosferinde aile kavramının kökten yok edilmeye yönelik yapılan saldırılarının sona ererek, yaşatılan mağduriyetin son bulması içindir. Yargıtay’dan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz.

*Belki kısa vadede olmayacaktır ama o dosyada da düzgün gitmeyen, yargılamanın düzgün yapılmadığını birçok noktada anlıyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır. Burada aile, adalet nöbetini son güne kadar devam ettirecektir.

*Yargının nihai bir karar verip bu işi neticelendirip, hukuksuzluğa son vereceği güne kadar burada adalet nöbetine devam edecek. Diğer herkesi de buraya adalet nöbetine çağırıyoruz, davet ediyoruz.

"BURADA OTURUYORUM, KALKMAYACAĞIM"

Tahliye olanlardan Birsen Güran da, Narin’in mezarı başında gözyaşları içerisinde, “Anne de, ağabey de, amca da gelmeyene kadar burada oturuyorum, kalkmayacağım. Bir sene okulum boşuna gitti” diye konuştu.