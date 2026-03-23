Kirada yüzde 25 zam sınırı uygulamasının 2023-2024’te devreye alınmasının ardından ev sahibi-kiracı davaları adeta mahkemeleri kilitlemişti.

Söz konusu dönemde yükselişe geçen kira tespit ve tahliye davalarının adından bazı mülk sahipleri de kiralarını artıramadığı ya da kiracısını çıkaramadığı için konutunu satma yoluna gitti.

Ancak yeni ev sahibi, kiracıya 6 ay zaman tanımak zorunda. Bu zaman zarfını göz önünde bulundurmadan açılan davalar ise kiracının yaşayacağı mağduriyet göz önünde bulundurularak iptal edilebiliyor.

6 AY BEKLEMEK ZORUNDA

Konutun yeni sahibinin ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabildiğini anımsatan Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, bu kapsamda yeni ev sahibinin tapuda mülkiyeti edindiği tarihten itibaren en az 6 ay beklemek zorunda olduğunu aktardı. Kezer, “Yeni mülk sahibi, edinim tarihinden itibaren 6 ay sonra tahliye davası açabilir” dedi.