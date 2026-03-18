Fed'in ikinci faiz kararını açıklamasına saatler kala altındaki düşüş hızlandı. Bir yandan ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksinin beklentinin üzerinde gelmesi de altının düşüşünü destekledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri düşürmesi konusunda baskısını devam ettirdi.
Trump, "Çok Geç Powell FAİZ ORANLARINI ne zaman düşürüyor?" ifadelerini kullandı.
FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Piyasada gözler bugün ABD tarafında açıklanacak olan Fed'in faiz kararı toplantısına çevrildi. Fed’in, saat 21.00'de yapacağı yılın ikinci toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.
ABD'DE ÜRETİCİNİN ENFLASYONU ARTIYOR
Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun ocak ayındaki gibi yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.
ONS VE GRAM ALTIN ÇAKILDI
Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci faiz kararına saatler kala ve İran'a yönelik yeni saldırılar petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından altının onsundaki düşüş hızlandı. Ons altın TSİ 16.51 itibarıyla 4 bin 834 dolara kadar geriledi.
