Uzun ve kavisli bu av aleti, bir mamutun fildişinden büyük bir ustalıkla oyularak şekillendirildi. Araştırmacılar, aerodinamik formunun havada süzülmeye elverişli olduğunu ancak geriye dönmediğini tespit etti; yani silah, muhtemelen avcılıkta menzil avantajı için tasarlandı.

Çalışmaya liderlik eden Bologna Üniversitesi’nden Dr. Sahra Talamo, “Bu, dünyadaki en eski bumerang ve Polonya’da bu biçimde bulunan tek örnek” diyerek, 42 bin yıl önce yaşayan Homo sapiens’in “mükemmel” bir nesneyi avcılık amacıyla tasarlayabilecek bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

Bumerangın olağanüstü iyi korunmuş yüzeyinde, sağ elli bir kullanıcının eline uygun şekilde cilalandığını gösteren izler var. Eserin aynı zamanda törensel ya da sanatsal bir değeri olabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Bumeranglar genellikle Avustralya Aborjin kültürüyle özdeşleştirilse de, nadir de olsa dünyanın farklı kıtalarında örneklerine rastlanıyor. Avustralya’daki en eski ahşap bumerang 10 bin 500, kaya resimlerindeki tasvirler ise 20 bin yıl öncesine dayanıyor. Avrupa’da ise Danimarka-Almanya sınırındaki Jutland’da 7 bin yıllık, Hollanda’da geri dönebilen 2 bin yıllık meşe bumerangları bulundu.

Polonya, İtalya, Almanya, Fransa, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan bilim insanlarının ortak çalışması, hakemli dergi PLOS ONE’da yayımlandı.