İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Tahran Belediyesi İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, Tahran'ın doğusunda bir askeri merkeze ait bir binada yangın çıktığını ve ardından patlama yaşandığını duyurdu.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden 10'unun patlama sırasında yaralandığını belirten Meleki, yaralı ekip üyelerinden 6'sının hastaneye sevk edildiğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusu ise patlamada Mustafa Abdullahi adlı bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.