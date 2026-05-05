Tahran’ın batısında bulunan Erguvan Alışveriş Merkezi’nde çıkan yangın paniğe yol açtı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, yangından yükselen yoğun duman kentin farklı noktalarından da görüldü. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşların tahliye edildiği belirtilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu tarafından yapılan bilgilendirmede yaralı sayısının 26’ya yükseldiği duyuruldu. Yaralılardan 25’inin olay yerinde tedavi edildiği, bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

