İsrail'in İran'a saldırıları durmak bilmiyor. Sabah saatlerinden beri aralıklarla devam eden İsrail saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ AKTİFLEŞTİ

İran televizyonlarından yapılan açıklamada Tahran'da ve Tebriz'de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Reuters'in geçtiği habere göre İsrail İran'ın Kum Kentine de saldırıya geçti.

İran'dan yapılan açıklamada saldırılara karşı hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada saldırının Tahran'ın güneyine yapıldığı belirtilirken İsrail füzeleri etkisiz hale getirildiği de açıklandı.

FORDO NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İran kaynakları, İsrail uçaklarının başkent Tehran'a yakın Fordo nükleer tesisini vurduğu duyurdu.

Uranyum zenginleştirmek için kullanılan tesiste 2 büyük patlama duyuldu. Kısa süre sonra bu patlamaları gösteren bir görüntü de yayımlandı.

İsrail, daha önce de Natanz uranyum zenginleştirme tesisini vurmuş kullanılan füzeler yeraltındaki tesisi delmişti.

İran kaynakları, Natanz tesisinin radyasyon sızdırdığını ancak bu radyasyonun dışarıya sızmadığını duyurmuştu.

İran Nükleer Enerji Organizasyonu, Natanz'daki radyasyonu temizlemek ve hasarı tespit etmek üzere çalışmalara başladıklarını belirtti. Ancak bu çalışmaların kısa sürede tamamlanması olası görünmüyor.