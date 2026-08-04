Elde edilen sarsıcı verilere göre skandalın odağında; Jared Kushner ve Steve Witkoff ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve toplamda 9 milyar dolarlık haksız kazanca işaret eden devasa bir içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) operasyonu yer alıyor.

Zamana Karşı İğne Oyası Gibi İşlenen Manipülasyon Trafiği

Soruşturma dosyasına yansıyan belgelere göre, Nisan ve Mayıs 2026 döneminde petrol vadeli işlem piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Şüpheli zamanlamalarla atılan her adımın, Axios tarafından servis edilen haberlerle ve kilit önemdeki savaş/barış duyurularıyla birebir örtüştüğü görüldü. İşte piyasaları sarsan o karanlık zaman çizelgesi:

23 Mart: Trump’ın İran’a yönelik olası askeri müdahaleyi ertelediğini açıklamasından sadece 15 dakika önce , piyasalarda yaklaşık 500 ila 580 milyon dolar değerinde düşüş yönlü (short) pozisyon açıldı. Açıklamanın ardından petrol fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti.

7 Nisan: Trump’ın İran ile iki haftalık geçici ateşkes ilan etmesine saatler kala , yaklaşık 950 ila 960 milyon dolarlık short pozisyon tanımlandı. Ham petrol fiyatları bu hamleyle birlikte yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.

17 Nisan: İran Dışişleri Bakanı’nın Hürmüz Boğazı’nın yeniden seyrüsefere açıldığını duyurmasından 20 dakika önce , piyasaya 760 milyon dolarlık satış pozisyonu sürüldü. Fiyatlar bir kez daha geriledi.

21 Nisan: Trump’ın ateşkes süresini uzattığına dair beyanatından 15 dakika önce , 430 milyon dolarlık short işlem kayıtlara geçti. Petrol fiyatlarındaki ivme yeniden aşağı yönlü gerçekleşti.

6 Mayıs: Axios’un ABD ve İran’ın "14 maddelik bir uzlaşıya" yakın olduğunu öne süren haberinden yaklaşık 70 dakika önce, piyasada 920 milyon ile 1,7 milyar dolar arasında devasa bir ham petrol short pozisyonu fonlandı. Fiyatların yüzde 12 çakılmasıyla tüccarların tek bir hamlede tahminen 125 milyon dolar net kâr elde ettiği hesaplandı. Tahran ise söz konusu haberi "Amerikalıların temenni listesi" olarak tanımlayarak yalanladı.

İsviçre’deki Gizli Temasta JD Vance’e Doğrudan Uyarı

Skandalın diplomatik boyutu ise çok daha derin unsurlar içeriyor. Daha önce üst düzey bir İranlı yetkilinin Drop Site News adlı araştırma yayın organına aktardığı bilgilere göre Tahran, İsviçre'de gerçekleştirilen kritik görüşmeler sırasında JD Vance’e doğrudan uyarıda bulundu.

İran heyeti, Jared Kushner ve Steve Witkoff’un müzakere masasını ve diplomatik kanalları kötüye kullandığını açıkça ifade etti. Yetkililer, bu isimlerin diplomatik bir çözüme ulaşmaktan ziyade, elde ettikleri kritik içsel bilgileri (insider information) finansal piyasalarda servete dönüştürmekle ilgilendiklerini muhataplarına iletti.