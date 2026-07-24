İran Devrim Muhafızları, İngiltere hükümeti topraklarında ABD tarafından kullanılan askeri üslerin "meşru hedef" haline geldiği yönündeki uyarısı İngiltere'yi ayağa kaldırdı.

Tehdit ardından ardından İngiliz hükümetiı, ülkeyi koruma kararlılığını vurguladı. Hükümet, taarruz operasyonlarına dahil olmayı reddettiğinin altını çizdi.

Yeni Başbakan Andy Burnham liderliğindeki İngiltere hükümeti, İran'a yönelik savaşın başından bu yana ABD uçaklarına ev sahipliği yapan İngiliz üslerinden savunma amaçlı operasyonlar yürütülmesine izin verme politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

ORDU ALARMA GEÇTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Tasnim haber ajansında yayımlanan açıklamada, İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan tüm üslerin meşru hedef teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, İran'ı vuran ABD bombardıman uçaklarının Gloucestershire'daki RAF Fairford üssünden kalktığı öne sürüldü ve İngiliz yönetimi 'sömürgeci güç' olarak eleştirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı söz konusu üssün bu hafta kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yorum yapmazken, İngiliz hükümet sözcüsü, silahlı kuvvetlerin ülkeyi yurt içinden veya yurt dışından gelebilecek her türlü saldırıya karşı 24 saat korumaya hazır olduğunu açıkladı.

Sözcü; Kraliyet Donanması, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri unsurlarının NATO müttefikleriyle birlikte kademeli bir hava ve füze savunması yürüttüğünü belirtti.

İRAN İNGİLİZ ÜSLERİNİ DAHA ÖNCE DE VURDU

Son dönemde İngiliz tesislerine yönelik çeşitli saldırılar kayıtlara geçti. 1 Mart'ta Güney Kıbrıs'taki RAF Akrotiri üssüne düzenlenen dron saldırısında bir hangar isabet aldı ve tesis kısmen tahliye edildi.

19 Mayıs'ta ise İran, Chagos Adaları'ndaki Diego Garcia üssüne iki balistik füze fırlattı; füzelerden birinin havada arızalandığı, diğerinin ise ABD hava aracı tarafından düşürüldüğü bildirildi.

İran ayrıca Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine de saldırılar düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir saldırı" düzenlemeyi değerlendirdiğini ve karar almaya yakın olduğunu ifade etti.

Gerilimin tırmandığı süreçte Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine saldırdığını duyurmasıyla ham petrolün varil fiyatı 100 doları aştı.