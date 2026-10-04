İran ile Irak arasındaki hava yolu ulaşımında kritik bir gelişme yaşandı. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, iki ülke arasındaki tarifeli ve karşılıklı uçuşların yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.

UÇUŞLAR BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

İran basınında yer alan bilgilere göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, iki ülke arasındaki hava yolu taşımacılığının durumuna ilişkin resmi açıklamalarda bulundu. Şirudi, yapılan görüşmeler ve tamamlanan hazırlıkların ardından İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların bugün itibarıyla resmen başladığını belirtti.

BÖLGESEL ULAŞIM İÇİN KRİTİK ADIM

İki ülke arasındaki hava sahasının ve seferlerin yeniden açılmasıyla birlikte hem ticari ilişkilerin hem de karşılıklı seyahat eden yolcu trafiğinin yeniden normale dönmesi hedefleniyor. Seferlerin sıklığı ve detaylarına ilişkin takvimin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.