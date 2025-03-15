Ticari araçlara takılması zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin yol açacağı sorunlar Meclis’te tartışıldı. Önerge sahibi İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Maliye Bakanı için “Vergimatik Mehmet Şimşek, tahsildarlık yapıyordu, şimdi de mucitliğe soyundu, icat geliştirdi” dedi. Meclis’te 5 lira maliyeti olan çipin araçlara 2 bin 790 liraya takılacağı iddiası tartışma yarattı.

‘DELİ DUMRUL’ BENZETMESİ

Çipi İsrailli bir firmanın ürettiği iddiasını yineleyen İYİ Partili Ömer Karakaşi “Minareyi çalan kılıfını buluyor. Çipi Hollanda üzerinden alıyorlar. Firmanın, İsrail vatandaşı olan Yönetim Kurulu Başkanı’nı da alelacele değiştirdiler. Bu firma İsrail’de borsada işlem görüyor. Bu çipin maliyeti 0.15 dolar yani 5 lira. Bizim Darphane ise 16-18 dolar

arasında yani 120 kat pahalıya alıyor. Vatandaşa da geçen sene 2.160 liraya takıyordu, şimdi 2.790 liraya takıyor” dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise UTTS uygulamasını ‘Deli Dumrul’ vergisine benzetti. Özdağ, “Vergi bakanı Mehmet Şimşek’in uzun zamandır yolunu yaptığı bir konuydu. 15 milyarlık vergi kaçağını önlemek için bu konuda hiçbir suçu olmayan vatandaşın cebine göz diktiler” ifadelerini kullandı.