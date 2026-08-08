Cezaevine giren, özellikle kalabalık mevcutlu koğuşlarda kalan mahkumların personelden, yemekten şikayeti yok. En çok şikayetçi oldukları tahtakurusu. Cezaevine girip de tahtakurusu istilasından şikayetçi olmayan yoktur.

Ünlü dağcı, AKUT'un onursal Başkanı Nasuh Mahruki, "İlk üç gün 1 no'lu cezaevinin geçici koğuşunda kaldım. 12 kişilik koğuşta 25 kişi kalıyorduk. Şartlar burada kötüydü, çok fazla tahtakurusu vardı. Vücudumda 200'den fazla tahtakurusu yarası saydım" dedi.

DEVLET-MAHKUM İŞBİRLİĞİ

Açık Cezaevinde yatan bir mahkumun daha ilk gecede vücudunda yüzlerce tahtakurusu yarası açılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilaçlamayı yapıyor yapmasına ama haşerelerle baş edilemiyor. Devlet bir taraftan, mahkumlar bir taraftan tahtakurusunu öldürüyor. Mahkumlar, yakaladıkları tahtakurusunu çakmakla yakıyor. Ama yine de baş edilemiyor.

Tahtakurusu hayatta kalma ve üreme konusunda son derece dayanıklı canlılar oldukları için cezaevi ortamı onlar için mükemmel bir ekosistem oluşturur.

Başka bir mahkum durumun bilinmesi için işte bu fotoğrafı gönderdi. Altına "durum bu" diye yazmış.