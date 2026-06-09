Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği fosil yakıt krizleri, Avrupalı tüketicileri enerji bağımsızlığı arayışıyla güneş enerjisine yönlendiriyor. Kıta genelinde geleneksel çatı tipi sistemlerin yanı sıra, özellikle kiracılar ve apartman daireleri için alternatif sunan taşınabilir "tak-çalıştır" (plug-in) güneş enerjisi kitlerine olan talep hızla artıyor.

Almanya, Belçika, İspanya ve son olarak kısıtlamaları kaldırarak zincir marketlerde bu ürünlerin satışına izin veren İngiltere gibi ülkelerde yasal kolaylıklar, KDV muafiyetleri ve devlet teşvikleri bu büyümeyi körüklüyor. Şu anda AB üyesi 27 ülkeden yalnızca İsveç ve Macaristan bu sistemlerin bireysel kurulumunu yasaklamaya devam ediyor.

ÇATI TİPİ SİSTEMLERİNE GÖRE DAHA AVANTAJLI

Euronews'te yer alan habere göre, uzmanlar, maliyetleri 7 bin ila 30 bin euro arasında değişen ve yüksek enerji tasarrufu sağlayan çatı tipi sistemlerin, özellikle evden çalışanlar ve yüksek gündüz tüketimi olanlar için uzun vadede daha avantajlı olduğunu belirtiyor.

Buna karşılık, yaklaşık 460 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan tak-çalıştır sistemler ise kurulum kolaylığıyla öne çıkan tamamlayıcı bir ürün olarak görülüyor. Büyük miktarda elektrik üretmek yerine daha çok buzdolabı ve modem gibi sürekli çalışan cihazların temel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu taşınabilir kitler, yüksek fatura artışlarına karşı pratik bir bütçe koruma yöntemi olarak yaygınlaşıyor.