São Paulo merkezli bir retrofit firması, balkonsuz eski binaların dış cephesine çelik konstrüksiyon monte ederek daireleri genişleten yeni bir inşaat yöntemi uyguluyor. Bu yöntem sayesinde mülk sahipleri mevcut yapılarını terk etmeden dairelerine 35 ila 90 metrekarelik yeni açık alanlar kazandırabiliyor.

TAŞINMA İHTİYACI OLMADAN YUKARIYA DOĞRU YÜKSELİYOR

Tüm metal yapı binanın dış cephesine haricen monte ediliyor ve inşaat daire sakinlerinin günlük yaşamını kesintiye uğratmadan aşağıdan yukarıya doğru ilerliyor. Yapının ana çelik montajı yaklaşık bir ayda 15 ila 20 kat yükselebilirken; temel atma, mülki onaylar ve bitirme işleriyle birlikte toplam süreç bir yılı buluyor.

Projenin en dikkat çeken teknik detayı ise oturma odası ile yeni balkonu ayıran duvarın inşaatın en sonunda yıkılması oluyor. Çalışmalar sürerken orijinal pencereler ve dış duvarlar sağlam bırakıldığı için daire sahipleri genişleme sürecini camın arkasından güvenle izleyebiliyor.

MALİYETLER NEDENİYLE SADECE LÜKS MÜLKLERDE UYGULANIYOR

Sosyal medyada yayılan inşaat videolarının ardından dikkat çeken bu teknik, yüksek bütçeli yapısı sebebiyle şu an için yalnızca geniş ve yüksek standartlı konut projelerinde ekonomik olarak işe yarıyor. Genişletme maliyetinin metrekare başına 2 bin ila 4 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor.

Derinliği 2,5 metreyi aşan balkonların taşınabilmesi için binanın bodrum katına kadar uzanan yeni temeller ve devasa kolonlar inşa edilmesi gerekiyor. Bu teknik zorunluluk, projenin maliyetini artırarak uygulamayı küçük ve kompakt daireler için elverişsiz kılıyor.

YASAL ONAY ŞART

Balkon tadilatının hayata geçirilebilmesi için apartman yönetimlerinin ve mülk sahiplerinin uzun bir yasal onay sürecini tamamlaması şart koşuluyor. Binanın dış cephesini tamamen değiştiren bu projelerde, kat maliklerinin bir araya gelerek ortak onay vermesi süreci bazen dört yıla kadar uzayabiliyor.

Ayrıca uygulamanın belediyenin imar kanunlarında yer alan asgari arazi ve çekme mesafelerine tam uyum göstermesi gerekiyor. Genişletme işlemi sonrasında dairelerin resmi metrekare değeri artış gösterdiği için mülkün emlak vergisi de yeni mülkiyet sınırlarına göre yeniden hesaplanıyor.