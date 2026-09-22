İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), 22 Eylül 2026 tarihli KAP bildiriminde, Pay Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası’nda oluşan temerrüt açıklarının giderilmesi için 12 hisse senedinde temerrüt alışı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere ASELS.TE, THYAO.TE, FROTO.TE, OYAKC.TE, YKBNK.TE, VAKBN.TE, TCKRC.TE, ZGYO.TE ve AKBNK.TE pay sıralarında temerrüt alışı yapılacak.

4 HİSSEDE İŞLEMLER TAMAMLANDI

Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda ise TOASO.TE, CIMSA.TE ve HALKB.TE pay sıralarında temerrüt alışı gerçekleştirilecek.

Takasbank'ın bildirimlerinde, söz konusu temerrüt alışlarının takasının 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bildirimlerde ayrıca ilgili pay sıralarına satış emirlerinin girilebileceği ifade edildi.

22 Eylül itibarıyla AKBNK.TE, CIMSA.TE, YKBNK.TE ve HALKB.TE sıralarındaki temerrüt işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

6 HİSSEDE İŞLEM YAPILMIŞTI

Dün de 6 hisseye ilişkin temerrüt alışı yapılacağı açıklanmıştı

Öte yandan, 21 Eylül 2026 tarihinde de ODINE.TE, ISGYO.TE, OYAKC.TE, FROTO.TE, THYAO.TE ve ASELS.TE sıralarında temerrüt alışı yapılacağı açıklanmıştı. Bu işlemlerden ODINE.TE sırasındaki temerrüt işleminin 21 Eylül 2026 tarihinde tamamlandığı bildirildi.

Takasbank, ilgili kıymetin iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi ve nakdi uzlaşı sürecine gidilmesi halinde yaşanabilecek takas süreçlerine ilişkin bilgi edinilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.