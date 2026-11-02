Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın görevinden ayrıldığı bildirildi. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Arıncı, hafta sonu savcılar tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı ve ardından görevinden istifa etti.

TAKASBANK İSTİFA HABERİNİ DOĞRULAMADI

Bloomberg'e konuşan ve soruşturmanın gizliliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Arıncı'nın savcılıkta verdiği ifadenin ardından istifa ettiğini belirtti.

Bloomberg'in konuya ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Yunus Arıncı da açıklama yapmaktan kaçındı.

Takasbank sözcüsü ise Arıncı'nın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulamadığı gibi yalanlamadı da. Sözcü, konuya ilişkin bir açıklama yapılması gerekmesi halinde kurumun sosyal medya hesaplarının kullanılacağını ifade etti.

FON SORUŞTURMASININ GÖLGESİNDE GELDİ

Arıncı'nın görevinden ayrıldığına ilişkin haber, sermaye piyasalarında yatırım fonları ve hisse senetleri üzerinden manipülasyon yapıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmanın genişlediği bir dönemde gündeme geldi.