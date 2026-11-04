Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiyesine karar verdiği Tera Portföy'e ait TP2 fonuna borç verildiği yönündeki haberleri reddetti. Banka, fonla arasında borç ilişkisi bulunmadığını, bu nedenle haberlerde belirtilen hisse senedi teminatının ve ileri sürülen zararın da söz konusu olmadığını açıkladı.

Bazı yazılı ve görsel yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan açıklamada, "Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir" denildi. Takasbank, TP2 fonunun Takasbank Para Piyasası'ndan da herhangi bir borç alma işlemi gerçekleştirmediğini bildirdi.

FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİME VURGU

Takasbank, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi bir yatırım bankası olduğunu belirtti.

Bankanın açıklamasına göre finansal tablolar aylık olarak BDDK'ya raporlanıyor, üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Takasbank, denetim raporlarına işaret ederek işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da zarar karşılığı bulunmadığını ifade etti.

Banka, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirttiği yayınlara ilişkin yasal haklarını saklı tuttuğunu açıkladı. Basın mensuplarından da bankayla ilgili haberlerde resmi açıklamaları esas almalarını istedi.