Bolu Büyükcami Mahallesi Parti Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA TEKME VE YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gerginliğin tırmanmasıyla taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı davetlilerin de sandalyeleri alarak karşı tarafa yönelmesiyle salonda arbede yaşandı.

DAVETLİLERİN ARAYA GİRMESİYLE SON BULDU

Kavga sırasında kadınlar ve çocuklar panikle kaçışırken, yaşananlar davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, diğer davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.