Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, futbol kariyerine dair ilginç bir anısıyla yeniden gündeme geldi. Yaşanan çarpıcı hikayeyi anlatan Icardi'nin eski takım arkadaşı Sergi Gomez... Espanyol’un eski savunma oyuncusu, katıldığı YouTube programında Icardi ile Barcelona alt yapısı La Masia yıllarına dair şaşırtıcı bir hatırasını paylaştı.

'GÜVERCİNİ 20-30 METREDEN VURDU'

Icardi ile aynı evi paylaşan Sergi Gomez, yaşadıkları bir olayı şöyle anlattı:



“Bir gün Mauro bana ‘Sergi, gel parka gidelim’ dedi. Elinde Y şeklinde kesilmiş bir tahta ve ucuna bağlanmış lastikle kendi yaptığı bir sapan vardı. Parka gittik, bana yukarıyı işaret etti. ‘Görüyor musun?’ dedi. Ben çam kozalağı sanıyorum ama yukarıda neredeyse görünmeyen bir güvercin varmış. Taşı yerleştirdi, lastiği çekti ve... Güvercini 20-30 metre yükseklikten vurdu.”

'TÜYLERİNİ YOLDU, PİŞİRDİ VE ÖNÜMDE YEDİ'

Gomez, olayı anlatırken gülerek devam etti: “La Masia’ya döndük, kuşun tüylerini yoldu, içine tel geçirdi, bir ateş yaktı ve o kuşu pişirip gözümün önünde yedi. O an düşündüm, ‘Eğer böyle başladıysak beni neler bekliyor?’ Ama Mauro’ya çok değer veriyorum. Onunla çok şey paylaştık, bu anı kalbimde saklıdır.”

İKİ FARKLI KARİYER YOLU

Her ne kadar Barcelona altyapısında yolları kesişmiş olsa da, Mauro Icardi ve Sergi Gómez’in kariyer rotaları oldukça farklı gelişti. Sergi Gómez, Barcelona A Takımı’nda yalnızca bir resmi maça çıkabildi. Sonrasında Celta Vigo, Sevilla ve Espanyol formalarıyla La Liga’da uzun bir kariyer sürdü. Bu yaz Espanyol’dan ayrılan 32 yaşındaki stoper şu an kulüpsüz ve muhtemelen futbolculuk kariyerinin son durağını İspanya dışında yaşamak üzere teklif bekliyor.

Öte yandan, Icardi 2011’de La Masía’dan ayrılarak Sampdoria’ya transfer oldu. Ardından Inter’de kaptanlığa kadar yükseldi, Paris Saint-Germain’de forma giydi ve şu anda Galatasaray’da taraftarların sevgilisi olarak kariyerini sürdürüyor. Arjantinli golcü, Türkiye’deki performansıyla hâlâ Avrupa futbolunun dikkat çeken figürlerinden biri olmaya devam ediyor.