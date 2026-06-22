2026 FIFA Dünya Kupası'na favori adayları arasında başlayan Portekiz, ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, etkisiz performansı ile eleştirilerin odağı olmuş ve daha sonra takım arkadaşları ile eşlerinin sosyal medyada başlattığı tartışmanın ardından takım içinde bölünme yaşanmıştı. Yaşananların ardından krizi derinleştirecek bir hareket de Portekiz Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusu Francisco Conceiçao'dan geldi.

ZORUNDA DEĞİLİZ

2026 FIFA Dünya Dünya Kupası'nda Özbekistan'la karşılaşacakları maç öncesinde Conceiçao, Cristiano Ronaldo'yla ilgili konuştu. Cristiano Ronaldo'ya pas vermek zorunda olmadıklarını söyleyen Poretkiz'in yıldızı "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz'' dedi.

Portekiz'in grubun ikinci haftasında Özbekistan ile oynayacağı kritik karşılaşma 23 Haziran Salı günü saat 20.00'de start verecek.