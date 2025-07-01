Sezonun büyük bölümünü zirvede götüren Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı hezimetin ardından Serie A şampiyonluğunu da son haftalarda Napoli'ye kaptırdı.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan son 16 turunda Fluminense'ye 2-0 mağlup ayrılarak kupaya erken veda eden İtalyan ekibinde takım kaptanı Lautaro Martinez, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'KULÜPTE KALMAK İSTEMEYENE ELVEDA'



Martinez, son günlerde Inter'den ayrılmak ve Galatasaray'a transfer olmak istediği konuşulan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu isim vermeden eleştirerek "Ben kaptanım ve mesajım çok açık. Kulüpte kalmak istemeyenlere elveda. Kalmak istemeyenler hemen şimdi ayrılmalı" dedi.

'AYRILMAK İSTEYENE KAPI ARDINA KADAR AÇIK'



Martinez'in sözlerinin ardından açıklama yapan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, bu sözlerle kastedilen kişinin Hakan Çalhanoğlu olduğunu kabul ederek "Bir oyuncu ayrılmak istediğini söylediğinde kapı ardına kadar açık. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözler Çalhanoğlu'na yönelik. Ama Çalhanoğlu'na yüklenmemeliyiz, onunla konuşacağız. Şimdilik yollarımızı ayırmak için bir sebep yok, eğer olursa bunu sorunsuz bir şekilde yaparız" ifadelerini kullandı.



Marotta, ayrılma şartlarının oluşması halinde Hakan Çalhanoğlu ile görüşüleceğini ve sıfır sorunla ayrılacaklarını belirtti.