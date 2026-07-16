Antalya’da bir tersanede 3 yıl boyunca insan kaynakları yöneticisi olarak görev yapan Tuğba Çelik, işe alım, eğitim ve organizasyon süreçlerinde aktif rol üstlendi. 22 yıllık iş hayatında eğitim, gıda, turizm ile gemi yapım ve tersane sektörlerinde çalışan Çelik, uzun yıllar masa başında görev yaptı. Zamanla yaptığı işi sorgulamaya başlayan Çelik, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün kadınların sanayide istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Anneler Sanayide” projesine katılma kararı aldı. Proje kapsamında eğitimlere katılan Çelik, Mesleki Yeterlilik Belgesi (MHK) sınavını başarıyla geçerek gazaltı kaynak ustası oldu. Yönetici olarak görev yaptığı Antalya Serbest Bölge’deki tersanedeki görevinden istifa eden Çelik, aynı iş yerinde bu kez kaynak ustası olarak çalışmaya başladı.

“BU İŞ HAYATINDA MUTLU MUYUM” SORUSU HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İşletme bölümü mezunu olduğunu ve insan kaynakları alanında yüksek lisans yaptığını belirten Tuğba Çelik, 42 yaşında ve evli olduğunu söyledi. 22 yıllık çalışma hayatının son 3 yılını yöneticilikle geçirdiğini ifade eden Çelik, eğitim, gıda, turizm ve son olarak gemi yapım ile tersane sektörlerinde yöneticilik yaptığını anlattı. Çalışma hayatının büyük bölümünün ofis ortamında, bilgisayar başında ve toplantılarla geçtiğini belirten Çelik, “Bu süreçte kendime ‘Ben bu iş hayatında mutlu muyum?’ sorusunu sordum. Cevabım ‘hayır’dı. Tam da bunu düşündüğüm dönemde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün ‘Anneler Sanayide’ projesine denk geldim. Onlarla tanıştım, görüştüm. Kadın kaynakçı alımı yaptıklarını ve eğitim verdiklerini öğrendim, ben de projeye dahil oldum” dedi.

“MHK BELGELİ GAZALTI KAYNAK USTASI OLDUM”

Projede yoğun bir eğitim sürecinden geçtiklerini dile getiren Çelik, gece gündüz çalışarak kaynak yapmayı öğrendiklerini söyledi. Eğitimlerin ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MHK) sınavına girdiklerini belirten Çelik, sınavı başarıyla geçerek MHK belgeli gazaltı kaynak ustası olduğunu ifade etti. Daha sonra Antalya Serbest Bölgesi’nde yönetici olarak çalıştığı tersaneden istifa ettiğini kaydeden Çelik, “Takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak geliyorum” diye konuştu.

“KADINLAR DA BAŞARABİLİR” MESAJI

Kadınların sanayide her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan Çelik, erkek egemen bir sektörde cesaret göstererek kariyerini bir kenara bıraktığını ve bu alanda kadınların da var olabileceğini göstermek istediğini belirtti. Çelik, “Birçok kadına örnek olabilmek adına bu işi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum. Kaynak makinesi kadın-erkek ayrımı yapmıyor, tamamen ustalığa bakıyor. Bu işi ustaca yapabilmek kadın-erkek fark etmeksizin mümkün. Biz kadınlar da bunu başarabiliriz. Artık yönetmek değil, işin içinde olmak, üretimde yer almak beni çok mutlu ediyor. Bunu yapan diğer kadın arkadaşlarımla da gurur duyuyorum, kendimle de gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.