Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen futbol takımı kaptanı lisanslı oyuncu 25 yaşındaki Onur Paçal dün akşam saatlerinde ziyaret ettiği Bodrum Kalesi’nin 25 metrelik surlarından bilinmeyen bir nedenle düştü. Paçal görenlerin ihbarı ile ambulans çağrılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Paçal’ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Paçal’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken acı olay futbol camiasında şok etkisi yarattı. Olay yeri inceleme ekipleri Paçalın düştüğü kalede inceleme yaptı.

KULÜBÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Paçal’ın Kulübü yayınladığı taziye mesajında şunları belirtti:

“Küçükbakkalköy FC kaptanı Onur Paçal’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Anadolu Ligi”