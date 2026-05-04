Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında Bursaspor, Safiport Erokspor‘a konuk oldu. Bursaspor, deplasmanda 82-83 kazanarak ligde kalmayı garantiledi.

Mücadeleye ise Safiport Erokspor’lu Crawford damga vurdu. Takımı 83-82 gerideyken, 23 saniye kala rakip yarı sahada boş halde topu alan Crawford baskete gidip takımını öne geçirmek yerine zamana oynadı. 5 saniye kala topu elinden çıkaran Crawford'un şutu potaya bile çarpmadı.

1 HAFTA KALA LİGİN KADERİYLE OYNADI

Bu sonuçla Bursaspor ligde kalmayı garantiledi. ABD’li basketçi belki de ligin kaderiyle oynadı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde normal sezonun bitmesine 1 hafta kala, Bursaspor, Mersinspor, Karşıyaka ve Aliağa Petkim düşme hattında yer alıyordu. Bursaspor bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi.