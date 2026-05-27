Championship'ten Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hill City, transfer çalışmalarına başladı.

Championship Play-Off finalinde Middlesbrough'u son dakika golüyle yenerek 10 yıl aradan sonra Premier Lig biletini alan Hull City, transferde ilk hedef olarak Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi.

İNGİLİZ EKİPLERİ PEŞİNDE

Tottenham, Fulham ve Nottingham Forest'ın yoğun ilgi gösterdiği Macar futbolcu Roland Sallai için Hull City de devreye girdi.

Galatasaray'ın Sallai için 15 milyon Euro değer biçtiği bilinirken ilginin artmasının ardından sarı kırmızılılar, bonservis beklentisini yükseltti. Kapıyı 20 milyondan açmayı planlayan Galatasaray, bonus içerikli tekliflere de onay vermeye hazır.

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.