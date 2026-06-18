The Athletic tarafından yayınlanan verilere göre 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların doğduğu ülkeler mercek altına alındığında Fransa, açık ara zirvede yer aldı. Küreselleşen futbol dünyasında çifte pasaport, göçmenlik, kariyer ve vatandaşlık tercihleri nedeniyle birçok oyuncunun milli takım seçimi kendi tercihlerine kalıyor. Bu noktada dikkat çeken ülkelerin başında ise 98'i kendi ülkesinde doğan çoğu farklı milli takımlarda mücadele eden Fransa yer alıyor...

Fransa topraklarında doğan bu oyuncular sadece Fransa Milli Takımı'nda değil, turnuvada yer alan birçok Afrika, Avrupa ve Amerika kıtası ülkelerinin kadrolarında kendilerine yer buluyor.

AVRUPA'DAN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA

Dünya Kupası'ndaki oyuncuların doğum yerlerine göre ilk 10'da yer alan ülkelerin ezici bir çoğunluğunun Avrupa kıtasında olduğu görülüyor. Fransa'yı 67 oyuncuyla Hollanda takip ederken, üçüncü sırada ise 49 oyuncuyla İngiltere bulunuyor. Güney Amerika'nın futbol ekolü Arjantin ise listeye 10. sıradan girebilmiş durumda.

İşte 2026 Dünya Kupası'nda yer alan futbolcuların en çok doğduğu ilk 10 ülke ve oyuncu sayıları:

1-Fransa: 98

2-Hollanda: 67

3-İngiltere: 49

4-Almanya: 48

5-İspanya: 36

6-Belçika: 36

7-İsveç: 34

8-Avusturya: 31

9-İsviçre: 30

10-Arjantin: 30

A MİLLİ TAKIM'DA 9 GURBETÇİ

A Milli Futbol Takımımızda da The Athletic'in analiziyle eşleşen, 'gurbetçi' 9 futbolcu bulunuyor. İşte Milli Takım'da tamamı Avrupa içinde olmak üzere yurt dışında doğan 9 Türk futbolcu:

ALMANYA

Hakan Çalhanoğlu: Mannheim

Kaan Ayhan: Gelsenkirchen

Kenan Yıldız: Regensburg

Can Uzun: Regensburg

Salih Özcan: Köln

HOLLANDA

Ferdi Kadıoğlu: Arnhem

Orkun Kökçü: Haarlem

AVUSTURYA

Mert Müldür: Viyana

İSVEÇ

Deniz Gül: Stockholm