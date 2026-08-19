Olay, geçen pazar günü Siverek-Viranşehir karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, akraba ziyaretinden dönen Mehmet Ali Sevincik yönetimindeki 63 ADP 423 plakalı otomobil, bir süre kırsal yolda 63 AGS 295 plakalı araç tarafından takip edildi. Ardından bir kamyonet ve başka bir otomobilin de katılmasıyla takip eden araç sayısı 3’e çıktı. Arkadan takip eden aracın önce yol istediğini düşünen böbrek hastası ve engelli Mehmet Ali Sevincik, aracına yol verdi. Ancak bir süre sonra takip eden şüpheliler, Sevincik ailesinin bulunduğu otomobile tüfekle ateş açtı.

ARAÇTAN İNDİRİLEN AİLE DARBEDİLDİ

Korkuya kapılan sürücü Sevincik, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Şüpheliler daha sonra otomobilin önünü keserek araçta bulunan Mehmet Ali Sevincik, eşi Fatma Sevincik ve engelli çocukları İremsu Sevincik’i araçtan indirdi. Aile, şüpheliler tarafından darbedildi. Bir süre kendi aralarında konuşan şüpheliler, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşananların ardından korkuya kapılan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Ali Sevincik, Fatma Sevincik ve çocukları İremsu Sevincik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, mağdurların verdiği eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, olayın bir yanlış anlaşılma nedeniyle meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

Mağdur aile ise kimseyle husumetlerinin bulunmadığını, olayın yol verme meselesi olduğunu düşündüklerini ancak şüphelilerin kendilerini başka kişilerle karıştırarak saldırdıklarını ifade etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, yaşanan saldırı anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.