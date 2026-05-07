Instagram’da yapılan yeni düzenleme kapsamında bot hesaplar ve uzun süredir aktif olmayan hesaplar platformdan temizlendi. Bu işlem sonrasında birçok kullanıcı gibi ünlü isimlerin de takipçi sayılarında dikkat çekici düşüşler yaşandı.

En belirgin kayıpların özellikle yüksek takipçili hesaplarda görüldüğü belirtildi.

TAKİPÇİLERİ BİR GECEDE ERİDİ

Düşüş yaşayan bazı ünlü isimler ve yaklaşık kayıpları şöyle:

Demet Akalın: 600 bin (Ece Erken'in iddiası)

Burak Özçivit: 450 bin

Demet Özdemir: 400 bin

İrem Derici: 300 bin

Sinem Kobal: 200 bin

Çağatay Ulusoy: 100 bin

Pınar Deniz: 100 bin

Burak Deniz: 100 bin

Söz konusu düşüşlerin, Instagram’ın bot ve pasif hesapları temizleme politikasının bir sonucu olduğu belirtilirken, birçok kullanıcı da takipçi sayılarındaki bu değişimi sosyal medyada fark etti.

''İYİ OLDU''

Takipçi düşüşü yaşayan isimlerden biri ise İrem Derici oldu. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan İrem Derici şu sözleri söyledi:

''300 bin takipçim gitmiş. İyi ya hıl hışır temizlensin.''