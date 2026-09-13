Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme’de oyuncu Serkay Tütüncü ile nikâh masasına oturdu. Evliliğin ardından şarkıcı hakkında bu kez hamilelik iddiaları ortaya atıldı.

Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan Bastık, “Bebek geliyor bence” şeklindeki yorumu yanıtsız bırakmadı.

“HENÜZ HAMİLE DEĞİLİM”

Hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Zeynep Bastık, gelinliğinin bazı fotoğraf ve videolarda görüntü yanılmasına neden olduğunu söyledi.

Bastık, “Gelmiyor... Ne meraklısınız hemen hamile kalmama! Gelinlikte de düz balenlerin öne gelmesinden ötürü şişmeler yapmış, göz yanıltmış fotoğraflarda ve videolarda ara ara. Henüz hamile değilim, teşekkürler” ifadelerini kullandı.

“İKİMİZ DE ÇOK İSTİYORUZ” DEMİŞTİ

Bastık, geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olma isteğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Anne olmayı çocukluğundan beri istediğini söyleyen şarkıcı, Serkay Tütüncü’nün de aynı düşüncede olduğunu belirterek, “Çocuk konusunda da çok hemfikiriz; bir bebeğimiz olmasını ikimiz de çok istiyoruz” demişti.

Bastık, o dönemde hakkında çıkan hamilelik haberlerine de değinerek henüz hamile olmadığını ancak anne olmayı çok istediğini ifade etmişti.