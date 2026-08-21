Sosyal medyada kendisinden para isteyen takipçilerinin mesajlarıyla zaman zaman gündeme gelen Pınar Altuğ, bu kez 500 bin TL'lik bir yardım talebiyle karşılaştı. Bir takipçisinin doğrudan mesaj yoluyla yaptığı isteği paylaşan oyuncu, yüksek miktardaki talebe mizahi ancak sert bir ifadeyle karşılık verdi.

INSTAGRAM'DAN 500 BİN TL İSTEDİ

Instagram'ı aktif kullanan Pınar Altuğ, kendisine gelen mesajlardan birini takipçileriyle paylaştı. Bir kullanıcı, oyuncuya doğrudan ulaşarak, “Pınar Hanım bana yardım eder misiniz lütfen, 500 bin TL'ye ihtiyacım var” ifadeleriyle yardım istedi.

Mesajı gören Altuğ, talebi görmezden gelmek yerine ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayarak tepkisini dile getirdi.

“YAVAŞTAN DELİRİYORUZ”

Gelen mesaj karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Pınar Altuğ, paylaşımına esprili bir not düştü.

Ünlü oyuncu, “Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa... Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz, bunun başka açıklaması olamaz sanki” ifadelerini kullandı.

Altuğ'un yüksek meblağlı yardım talebine verdiği bu yanıt sosyal medyada da gündem oldu.

DAHA ÖNCE DE 450 BİN TL İSTENMİŞTİ

Pınar Altuğ'un karşılaştığı yüksek miktarlı para talepleri bununla da sınırlı değil. Oyuncu, daha önce de kendisinden 450 bin TL isteyen bir takipçisinin mesajıyla gündeme gelmişti.

Dört çocuk babası olduğunu belirten bir kullanıcı, dolandırıldığını öne sürerek 450 bin TL zararının karşılanması için Altuğ'dan yardım istemişti. Oyuncu o dönem de gelen talebe tepki göstererek, “Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor” sözlerini kullanmıştı.