Takipçileriyle zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı diyaloglarla gündeme gelen Altuğ, bu kez kendisine özel mesaj yoluyla ulaşan bir kişinin isteğiyle karşılaştı. Kimliğini açıklamadığı takipçisinin istediği miktarı görünce şaşıran oyuncu, mesajın ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİSİ 500 BİN TL BORÇ İSTEDİ

Kimliği açıklanmayan bir takipçi, Altuğ’a özel mesaj göndererek 500 bin TL borç istedi. Karşısına çıkan rakama şaşıran ünlü oyuncu, mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

İstenen paranın büyüklüğüne dikkat çeken oyuncu, kendisinin de birkaç milyon liraya hayır demeyeceğini söyleyerek durumu tiye aldı.

“YA SAYI SAYMAYI UNUTTUK YA DA DELİRİYORUZ”

Altuğ, paylaşımında takipçisinin talebine şu sözlerle karşılık verdi:

“Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa. Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz, bunun başka açıklaması olamaz sanki.”

Ünlü oyuncunun şaşkınlığını esprili bir dille dile getirdiği paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.